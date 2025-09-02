Ричмонд
Джейк Масси: «Цель "Барыса" — выйти в плей-офф. У нас хорошая группа легионеров, я уже играл с Морелли и Веккионе, мы выигрывали чемпионат вместе. Постараемся перенести сюда этот победный опыт&raq

— Джейк, как первая игра с новым партнерами?

Источник: Спортс"

— Очень здорово, Райлли Уолш определенно очень хороший игрок. Мне очень понравилось с ним играть, так же как и с остальными ребятами на льду. Получили хороший, сплочающий опыт, будем дальше строить командные связки.

Плюс болельщики просто потрясающие. Атмосфера прекрасная.

— Ожидал, что забьешь сегодня?

— На самом деле нет, это не то, что я обычно делаю. Но каждый раз, когда получается быть полезным — приятно. Эмиль сыграл на Уолша, а Уолш отдал назад мне, я старался отдать пас и Морелли хорошо закрыл обзор вратарю, бросил, и шайба зашла.

— То есть все-таки защитник обороны, а не нападения?

— Оборона — моя основная роль, но если могу внести вклад в победу, это определенно бонус, хотя я люблю держать шайбу подальше от наших ворот — это моя работа.

— Первый заокеанский опыт, как ощущения?

— Да, первый. Мне очень нравится город, атмосфера и как я говорил, болельщики очень классные. Очень жду старта сезона.

— Три сезона «Барыс» не попадал в плей-офф, стало ли это неким вызовом?

— Это еще одна новая возможность, определенно буду стараться выкладываться и наша цель — выйти в плей-офф. Отсюда и начнем.

— Уже есть друзья в команде?

— У нас хорошая группа легионеров, кроме того, я уже играл с Мэйсоном Морелли и Майком Веккионе в одной команде, и мы выигрывали чемпионат вместе. Постараемся этот победный опыт перенести в «Барыс», — сказал защитник «Барыса» Джейк Масси.