Сергеев о том, мог ли кто-то обыграть «Локомотив»: «Нет. У них все сложилось, все поженилось. Чемпионский клуб строился четыре года, так что все логично»

В финале плей-офф клуб обыграл «Трактор». «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории.

Источник: Спортс"

— Прошлогодний «Локомотив» хоть кто-то мог обыграть?

— Положа руку на сердце, я думаю, что нет. У них все сложилось, все поженилось.

Чемпионский «Локомотив» строился четыре года. Так что все логично.

— Значит ли это, что и «Динамо» благодаря времени, проведенному вместе, тоже станет ближе к Кубку Гагарина?

— Однозначно. Я на себе чувствую, что на второй год с одним и тем же тренером — это совершенно другое. А кто-то из ребят и того больше работает в «Динамо» с Кудашовым, — сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.