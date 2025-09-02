Сергеев о том, мог ли кто-то обыграть «Локомотив»: «Нет. У них все сложилось, все поженилось. Чемпионский клуб строился четыре года, так что все логично»

— Прошлогодний «Локомотив» хоть кто-то мог обыграть?
— Положа руку на сердце, я думаю, что нет. У них все сложилось, все поженилось.
Чемпионский «Локомотив» строился четыре года. Так что все логично.
— Значит ли это, что и «Динамо» благодаря времени, проведенному вместе, тоже станет ближе к Кубку Гагарина?
— Однозначно. Я на себе чувствую, что на второй год с одним и тем же тренером — это совершенно другое. А кто-то из ребят и того больше работает в «Динамо» с Кудашовым, — сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.