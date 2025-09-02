Экс-форвард «Нью-Джерси» Юсефсон вернулся в хоккей после 4 лет паузы, подписав контракт с «Юргорденом». Он завершал карьеру из-за последствий сотрясения

Ранее в своей карьере он провел 8 сезонов в НХЛ, где выступал за «Нью-Джерси» (в основном) и «Баффало». На его счету 315 игр в регулярных чемпионатах и 64 (20+44) очка. В Кубке Стэнли — 6 игр и 1 (0+1) балл.