Экс-форвард «Нью-Джерси» Юсефсон вернулся в хоккей после 4 лет паузы, подписав контракт с «Юргорденом». Он завершал карьеру из-за последствий сотрясения

34-летний форвард подписал с «Юргорденом» на сезон-2025/26.

Юсефсон не играл в официальных матчах с января 2021 года, когда получил сотрясение мозга в матче SHL, в котором его «Юргорден» играл с «Регле».

В мае 2022 года он объявил о завершении карьеры и стал советником клуба по хоккейным операциям, а затем помощником генерального менеджера.

Также Якоб работал на телевидении.

Ранее в своей карьере он провел 8 сезонов в НХЛ, где выступал за «Нью-Джерси» (в основном) и «Баффало». На его счету 315 игр в регулярных чемпионатах и 64 (20+44) очка. В Кубке Стэнли — 6 игр и 1 (0+1) балл.

В шведской лиге Юсефсон играл только за «Юргорден» — 191 матч в регулярках и 101 (37+64) балл, 29 игр в плей-офф и 12 (4+8) очков.