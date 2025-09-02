20-летний Лукас Ландри перешел в «Амбри-Пиотту» после 3 сезонов в QMJHL. Сын экс-форварда «Динамо» присоединился к брату Маниксу

В прошлом сезоне он выступал за «Гатино» — 64 матча и 30 (14+16) очков в регулярном чемпионате, 5 игр и 2 гола в плей-офф.
В новой команде Лукас присоединился к старшему брату — 22-летнему Маниксу, также перебравшемуся в Швейцарию после QMJHL. В прошлом сезоне он набрал 25 (14+11) очков в 52 играх за команду в чемпионате Швейцарии.
Отметим, что за «Амбри-Пиотту» ранее выступал и отец братьев — форвард Эрик Ландри, имеющий опыт выступлений в НХЛ (за «Калгари» и «Монреаль») и КХЛ (за московское «Динамо» и «Атлант»).
В минувшем сезоне 50-летний Ландри-старший выступал за «Бленио» в любительской лиге Швейцарии SwissDiv3.