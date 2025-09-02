Порядин о КХЛ: «Конкуренции прибавилось, нет проходных матчей. Сезон будет непредсказуемым. Хочется, чтобы “Спартак” сделал шаг вперед»

— Дерби с ЦСКА после возвращения Никитина будет посложнее?
— Каждое дерби — это всегда накал, легких матчей не бывает. В том году много играли с ЦСКА, тактика меняется.
Конкуренции в КХЛ прибавилось, нет проходных матчей. Каждый раз ты не знаешь, как будет развиваться игра. Пришли новые тренеры, у команд поменялись составы. Да, многих игроков и так знаешь, но в новой команде они могут играть по другой системе.
Сезон будет непредсказуемым. Хочется, чтобы «Спартак» сделал шаг вперед и не останавливался на втором раунде Кубка Гагарина, — сказал нападающий «Спартака».