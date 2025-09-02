Ричмонд
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Порядин о КХЛ: «Конкуренции прибавилось, нет проходных матчей. Сезон будет непредсказуемым. Хочется, чтобы “Спартак” сделал шаг вперед»

— Настроение хорошее, соскучился. Времени на отдых было меньше, чем в прошлом году. В конце июня я уже начал тренироваться, чтобы быть готовым.

Источник: Спортс"

— Дерби с ЦСКА после возвращения Никитина будет посложнее?

— Каждое дерби — это всегда накал, легких матчей не бывает. В том году много играли с ЦСКА, тактика меняется.

Конкуренции в КХЛ прибавилось, нет проходных матчей. Каждый раз ты не знаешь, как будет развиваться игра. Пришли новые тренеры, у команд поменялись составы. Да, многих игроков и так знаешь, но в новой команде они могут играть по другой системе.

Сезон будет непредсказуемым. Хочется, чтобы «Спартак» сделал шаг вперед и не останавливался на втором раунде Кубка Гагарина, — сказал нападающий «Спартака».