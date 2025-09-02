Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Евгений Корешков о СКА: «Никаких проблем не вижу, команда готова к финалу. От Заврагина, Плешкова, Короткого и многих других можно ждать прорывного сезона»

— Неоднозначно провел лето и другой ваш бывший клуб — СКА, который больше проигрывал, чем побеждал. В чем проблема?

Источник: Спортс"

— Никаких проблем не вижу. СКА созданы все условия для развития, конкуренция очень высокая.

Все последние годы наш тренерский штаб очень много работал с молодежью внутри системы, к основному составу подведена большая группа талантов во всех линиях — от вратарской до атакующей.

От Заврагина, Плешкова, Короткого, многих других можно ждать прорывного сезона, они подведены и созрели. Плюс летом приглашена целая группа легионеров. Мое мнение: СКА готов к финалу, — сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.