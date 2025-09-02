Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Захаркин об Овечкине в 4-м звене на ЧМ-2007: «Места в топ-6 были заняты. Тогда он впервые играл на вбрасывании — опыт хороший, но у нас не все получилось»

Турнир проходил в Москве, сборная России завоевала бронзовые медали. К тому моменту форвард «Вашингтона» отыграл два сезона в НХЛ, набрав 198 (98+100) очков за 163 игры.

Источник: Спортс"

— Помню, как вы на чемпионате мира 2007 года поставили Овечкина в четвертое звено. Удивило всех это страшно.

— Да-да, было такое. И тогда же Александр впервые играл на точке на вбрасывании.

— Почему у вас была такая задумка?

— Мы просто увидели, что он очень сильно бросает. У него хорошо поставленный бросок. При этом в топ-6 тоже были хорошие нападающие, и места там были заняты. Поэтому мы поняли, что освобождается место на точке.

Опыт хороший, но у нас не очень удачно все получилось. Мы в полуфинале с финнами из-за ошибки пропустили гол в овертайме, — сказал бывший помощник главного тренера сборной России Игорь Захаркин.

Захаркин о российских тренерах в КХЛ: «Их нужно охранять — это национальное хоккейное богатство. Неправильно, когда допускается много иностранцев».