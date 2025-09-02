Захаркин об Овечкине в 4-м звене на ЧМ-2007: «Места в топ-6 были заняты. Тогда он впервые играл на вбрасывании — опыт хороший, но у нас не все получилось»

— Помню, как вы на чемпионате мира 2007 года поставили Овечкина в четвертое звено. Удивило всех это страшно.
— Да-да, было такое. И тогда же Александр впервые играл на точке на вбрасывании.
— Почему у вас была такая задумка?
— Мы просто увидели, что он очень сильно бросает. У него хорошо поставленный бросок. При этом в топ-6 тоже были хорошие нападающие, и места там были заняты. Поэтому мы поняли, что освобождается место на точке.
Опыт хороший, но у нас не очень удачно все получилось. Мы в полуфинале с финнами из-за ошибки пропустили гол в овертайме, — сказал бывший помощник главного тренера сборной России Игорь Захаркин.
Захаркин о российских тренерах в КХЛ: «Их нужно охранять — это национальное хоккейное богатство. Неправильно, когда допускается много иностранцев».