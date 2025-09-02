Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Захаркин об Овечкине: «Амбассадор хоккея в России и США. Сейчас не так много звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции»

— Насколько важно, что вырос такой личный бренд как Александр Овечкин, который привлекает внимание тех, кто хоккеем раньше даже не интересовался?

Источник: Спортс"

— Я думаю, все равно хоккей — это очень большой бизнес. И как раз задача средств масс-медиа, как и хоккейных федераций — в пропаганде вида спорта. И должны быть какие-то амбассадоры, лица, представляющие этот спорт. Вот в США это — Александр Овечкин. Как и в России, конечно.

Вижу, что в НХЛ сейчас ищут молодые лица, пытаясь раскрутить того же Коннора Бедарда. Но пока это не очень получается.

— Зато хорошо раскручен Коннор Макдэвид.

— Ну, это совсем другой уровень. Громадная величина! Но вообще мы видим, что в мире сейчас не так много хоккейных звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции, — сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.

Захаркин об Овечкине в 4-м звене на ЧМ-2007: «Места в топ-6 были заняты. Тогда он впервые играл на вбрасывании — опыт хороший, но у нас не все получилось».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше