Захаркин об Овечкине: «Амбассадор хоккея в России и США. Сейчас не так много звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции»

— Я думаю, все равно хоккей — это очень большой бизнес. И как раз задача средств масс-медиа, как и хоккейных федераций — в пропаганде вида спорта. И должны быть какие-то амбассадоры, лица, представляющие этот спорт. Вот в США это — Александр Овечкин. Как и в России, конечно.
Вижу, что в НХЛ сейчас ищут молодые лица, пытаясь раскрутить того же Коннора Бедарда. Но пока это не очень получается.
— Зато хорошо раскручен Коннор Макдэвид.
— Ну, это совсем другой уровень. Громадная величина! Но вообще мы видим, что в мире сейчас не так много хоккейных звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции, — сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.
Захаркин об Овечкине в 4-м звене на ЧМ-2007: «Места в топ-6 были заняты. Тогда он впервые играл на вбрасывании — опыт хороший, но у нас не все получилось».