Захаркин об Овечкине: «Амбассадор хоккея в России и США. Сейчас не так много звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции»

— Я думаю, все равно хоккей — это очень большой бизнес. И как раз задача средств масс-медиа, как и хоккейных федераций — в пропаганде вида спорта. И должны быть какие-то амбассадоры, лица, представляющие этот спорт. Вот в США это — Александр Овечкин. Как и в России, конечно.