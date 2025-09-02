Лаури вошел в тренерский штаб «Калгари». Ларсен покинул клуб по семейным обстоятельствам

Ранее Лаури работал в тренерском штабе «Флэймс» с 2009 по 2012 год. Позднее он был помощником главных тренеров «Виннипега» и «Лос-Анджелеса».
В прошлом сезоне «Калгари» занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 96 очков.
Клуб НХЛ объявил, что 60-летний специалист занял пост ассистента главного тренера Райан Хаски. Он сменил Брэда Ларсена, который покинул ушел с этой должности по семейным обстоятельствам.
