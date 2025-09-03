Ричмонд
38-летний Кэл О’Райлли перешел в швейцарский клуб «Тайгерс». У экс-форварда «Металлурга» и «Южного Урала» 1022 матча в регулярках АХЛ и 783 очка

Старший брат форварда «Нэшвилла Райана О’Райлли продолжит карьеру в Швейцарии. Он подписал контракт с клубом до конца октября с возможностью продления.

Ранее клуб столкнулся с проблемами в линии атаки в связи с травмами Флавио Шмуца и Андре Петерссона.

В прошлом сезоне Кэл выступал за фарм «Предаторс» в АХЛ — «Милуоки». Он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 49 (11+38) очков. В 10 играх в плей-офф добавил 3 (2+1) балла.

Всего в регулярках АХЛ у О’Райлли 1022 матча (8-й результат в истории лиги) и 783 (177+606) очка. В Кубке Колдера — 115 игр и 68 (19+49) баллов.

Также у канадца есть опыт выступлений в НХЛ (145 матчей в регулярках за «Нэшвилл», «Финикс», «Питтсбург», «Баффало» и «Миннесоту», 49 очков, 16+33), КХЛ (53 игры за «Металлург» с учетом плей-офф в сезонах-2012/13 и 2013/14, 24 очка, 5+19) и ВХЛ (3 игры за «Южный Урал», 4 очка, 1+3).