КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»

"По итогам заявки на сезон-2025/26 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат.
На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования.
КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам", — говорится в сообщении лиги.
Потолок зарплат для каждого клуба на предстоящий сезон составляет 900 миллионов рублей, пол — 475 миллионов.