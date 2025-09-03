Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»

2 сентября 2025 года, за три дня до старта Фонбет Чемпионата КХЛ, прошло совещание руководителей клубов в формате видеоконференции.

"По итогам заявки на сезон-2025/26 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат.

На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования.

КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам", — говорится в сообщении лиги.

Потолок зарплат для каждого клуба на предстоящий сезон составляет 900 миллионов рублей, пол — 475 миллионов.