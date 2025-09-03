Захаркин о хоккее в Европе: «Он становится развлечением по большому счету. В Германии нет системы, в Австрии уровень низкий, в Дании всплеск угасает, в Норвегии спад»

— Нет, всплеска не случилось. Я думаю, для них это была разовая акция. Потом на чемпионате мира они немножко удачно сыграли, когда завоевали серебро в 2023 году, но там не было наших ребят. В целом это такие разовые всплески. Как система там хоккей не работает так, как это нужно делать. Там в Мангейме есть одна хорошая академия. Последний год я там не был, но знаю, что Мюнхен собирался сделать такую школу.