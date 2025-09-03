Фетисов о возвращении в Россию: «Я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но все-таки родная сторона, люди, земля, традиции — все это тянет домой»

— Да, я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но все-таки родная сторона, люди, земля, традиции — все это тянет домой.
Конечно, и у Паши была масса предложений. Но мы счастливы, что находимся здесь и можем передавать свой опыт следующим поколениям, — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.
Отметим, что в сезоне-2000/01, когда в НХЛ появились первые европейские главные тренеры (Иван Глинка в «Питтсбурге» и Алпо Сухонен в «Чикаго»), Фетисов работал ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».
В Россию он вернулся в 2002 году, возглавив Госкомспорт (позже — Росспорт). Бывший хоккеист руководил ведомством до 2008 года.