Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN)

Оно было согласовано в рамках переговоров по новому коллективному соглашению, которое в основном вступит в силу с сезона-2026/27.
Ранее в плей-офф не было потолка зарплат, что позволяло командам вводить в состав вернувшихся после травм игроков, не опасаясь превышения лимита.
По данным ESPN, новые правила подразумевают, что потолок зарплат в плей-офф должен будет соблюдаться не для всего состава, а для заявки на каждый конкретный матч в Кубке Стэнли.
«С началом плей-офф сумма зарплат игроков может составить условно 130 миллионов долларов, но для 18 игроков и двух вратарей, попавших в заявку, она должна соответствовать потолку», — сообщил один из агентов игроков НХЛ.
Отмечается, что за несколько часов до начала матча плей-офф команды должны будут предоставить заявочные списки в Центральный реестр НХЛ.
Сумма кэпхитов игроков, попавших в заявку, не должна превышать верхний предел потолка зарплат (для каждой команды он может отличаться — с учетом штрафов за выкуп и бонусов за достижения).