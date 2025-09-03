Ричмонд
Вячеслав Козлов о российских тренерах в НХЛ: «Федоров и Ларионов могли бы попробовать. Но из КХЛ туда трудно попасть. Чтобы получить предложение — нужны какие-то связи»

— Можно ли представить, что триумвират Ларионов — Федоров — Козлов стал бы штабом в НХЛ — в том же «Детройте»? Или в Америке абсолютно другая база знаний?

Источник: Спортс"

— Сложно сказать, смог бы русский тренер работать в НХЛ. Конечно, у Сергея и Игоря побольше опыта, чем у меня, получше английский язык. Вполне возможно, они и могли бы попробовать. Но, как я понимаю, в НХЛ трудно попасть.

Наверное, надо было идти другим путем. Как Сергей Брылин или Сергей Гончар — они после карьеры в НХЛ остались там. И наверное, когда‑нибудь им дадут возможность попробовать.

Они были в системе, не уезжали в Россию. Начали работать с фарм‑клубов, потихоньку идут по этой лесенке. Чтобы мне, находясь в КХЛ, получить предложение из Америки — нужны какие‑то связи. Это уже другой путь, — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингс».