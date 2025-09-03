Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.29
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Амур» подписал контракт на год с защитником Акмальдиновым, которого ранее выменял у «Локомотива». Соглашение двустороннее

Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним.

Источник: Спортс"

В сезоне-2024/25 Акмальдинов сыграл 63 матча с учетом плей-офф за «Молот» в Olimpbet ВХЛ и набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности «+18».

В его активе также 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив». Всего в лиге он провел 20 игр.