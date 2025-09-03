Виктор Козлов о Ливо: «Он навсегда останется в истории “Салавата” как человек, побивший рекорд Мозякина. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, в плей-офф он бы не косил»

— Как вашими глазами выглядело решение по Джошу Ливо?
— На пресс-конференции мы уже ответили на этот вопрос. С мнением Рината Рашитовича [Баширова] я согласен. Я бы хотел вспомнить, что Ливо навсегда останется в истории клуба как человек, побивший рекорд Сергея Мозякина. Желаю ему удачи в будущем. Сделано то, что сделано.
— Что же все-таки произошло с Ливо в прошлом плей-офф?
— У Ливо были травмы. Сначала он перенес сотрясение, потом — проблемы с коленом.
— Есть игроки, готовые биться за команду, даже если, образно выражаясь, у них отстегнут ногу. Вы видели в Ливо такие же чувства, что он готов отдать все на льду?
— Не знаю, что у него было внутри. Я верил в Джоша. Мы с ним много разговаривали. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, он бы не косил, — сказал главный тренер «Салавата».