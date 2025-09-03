Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.29
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Виктор Козлов о Ливо: «Он навсегда останется в истории “Салавата” как человек, побивший рекорд Мозякина. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, в плей-офф он бы не косил»

32-летний лучший бомбардир, снайпер и MVP минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ перешел в «Трактор» после решения уфимского клуба расторгнуть с ним контракт.

— Как вашими глазами выглядело решение по Джошу Ливо?

— На пресс-конференции мы уже ответили на этот вопрос. С мнением Рината Рашитовича [Баширова] я согласен. Я бы хотел вспомнить, что Ливо навсегда останется в истории клуба как человек, побивший рекорд Сергея Мозякина. Желаю ему удачи в будущем. Сделано то, что сделано.

— Что же все-таки произошло с Ливо в прошлом плей-офф?

— У Ливо были травмы. Сначала он перенес сотрясение, потом — проблемы с коленом.

— Есть игроки, готовые биться за команду, даже если, образно выражаясь, у них отстегнут ногу. Вы видели в Ливо такие же чувства, что он готов отдать все на льду?

— Не знаю, что у него было внутри. Я верил в Джоша. Мы с ним много разговаривали. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, он бы не косил, — сказал главный тренер «Салавата».