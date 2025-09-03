Агент Овечкина о подготовке к сезону: «С июля он начал тренироваться, давно работает. Увидите его форму»

"Александр давно начал тренироваться. Он готовится с июля, работает давно.
Форму вы его увидите", — сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.
Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше