Фетисов о новом сезоне: «Желаю Овечкину получать удовольствие от игры. Слишком много напряжения было в прошлом сезоне. И выиграть Кубок Стэнли»

И попробовать добраться до абсолютного рекорда — по голам в регулярном чемпионате и плей-офф. А также выиграть Кубок Стэнли", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб с учетом плей-офф, это рекорд лиги.
