Билл Дэйли: «Потолок зарплат в плей-офф будет введен в этом сезоне. Также будут внесены изменения в LTIR»

Команды должны будут предоставить свой основной состав в Центральный реестр НХЛ не позднее 15:00 по местному времени или за 5 часов до своего стартового матча плей-офф, в зависимости от того, что наступит раньше. Изменения для любого последующего матча должны быть внесены до такого же срока.