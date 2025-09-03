Ричмонд
Билл Дэйли: «Потолок зарплат в плей-офф будет введен в этом сезоне. Также будут внесены изменения в LTIR»

Команды должны будут предоставить свой основной состав в Центральный реестр НХЛ не позднее 15:00 по местному времени или за 5 часов до своего стартового матча плей-офф, в зависимости от того, что наступит раньше. Изменения для любого последующего матча должны быть внесены до такого же срока.

Дэйли сообщил об этом на встрече тренеров и генеральных менеджеров лиги.

— Означает ли это, что принимать решения по составу непосредственно перед началом матча больше нельзя?

— Это справедливый вопрос. Кто-то задал мне такой вопрос после сегодняшней встречи.

Мы согласовали график внедрения правок. В этом сезоне будет введен потолок зарплат в плей-офф. Также будут внесены изменения в ситуацию с долгосрочным списком травмированных (LTIR).

Детали введения потолка все еще прорабатываются, — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Ранее в плей-офф не было потолка зарплат, что позволяло командам вводить в состав вернувшихся после травм игроков, не опасаясь его превышения. При этом в регулярном чемпионате они увеличивали платежку, используя место, освобожденное из-за травм.

Революция в НХЛ: уже в плей-офф-2026 будет потолок зарплат.