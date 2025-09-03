Фастовский о том, способен ли нынешний «Салават» пройти в плей-офф: «В этом у меня нет ни грамма сомнений. У клуба достаточно крепкий состав»

Вопрос в другом: есть команды разных уровней, некоторые из которых сразу ставят перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина и не говорят о том, попадут они в плей-офф или нет. А есть команды, которые делят сезон на этапы и ставят задачу на каждый этап отдельно.