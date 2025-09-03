Фастовский о том, способен ли нынешний «Салават» пройти в плей-офф: «В этом у меня нет ни грамма сомнений. У клуба достаточно крепкий состав»

— Обвинить «Салават Юлаев» в этом плане никак нельзя. Это новые реалии, перед которыми клуб был поставлен.
Как я понимаю, что была надежда на положительное решение проблемы, но, к сожалению, этого не получилось. Теперь клубу придётся жить в других реалиях.
— Нынешний «Салават Юлаев» способен пройти в плей-офф?
— В этом у меня нет ни грамма сомнений. У «Салавата» достаточно крепкий состав и уж для попадания в плей-офф абсолютно достаточен.
Вопрос в другом: есть команды разных уровней, некоторые из которых сразу ставят перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина и не говорят о том, попадут они в плей-офф или нет. А есть команды, которые делят сезон на этапы и ставят задачу на каждый этап отдельно.
Первый этап — попадание в плей-офф, второй этап — прохождение каждого раунда плей-офф и в итоге борьба за Кубок Гагарина.
«Салават Юлаев» изначально будет ориентироваться на задачу попадания в плей-офф, и, желательно, в топ-4. Но это вовсе не означает, что команда не будет бороться за Кубок Гагарина. Это не взаимоисключающие вещи, прошу болельщиков это понять.
Нас ожидает битва среди равных, а таких клубов — половина лиги. Кто из них будет сильнее и кто сможет пробиться дальше, попав в плей-офф, — это та самая интрига, за которой мы будем наблюдать, — сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.