Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.29
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Козлов о катании Макдэвида: «Он порхает как бабочка, легко меняет направления. Мне повезло увидеть его на тренировке летом во время финала. Он меня удивил»

— По катанию иногда сравнивают Федорова и Коннора Макдэвида. Это корректно?

Источник: Спортс"

— Нет, они совершенно разные. Мне повезло этим летом увидеть Макдэвида на тренировке. Он порхает как бабочка, легко меняет направления.

А Сергей низко сидел, с широкой посадкой и хорошо катил. В то же время был маневренным. Когда он набирал скорость, его было тяжело остановить.

— Где застали Макдэвида на тренировках?

— Летом во Флориде, во время финала. Повезло попасть на тренировки между третьей и четвертой играми. Ходил в тренировочный центр, подсматривал, что делают команды.

— Это ваш тренерский интерес?

— Да. Макдэвид меня удивил. Прошлый матч «Эдмонтон» проиграл с большим счетом. А тренировка потом была час. И он весь час бегал!

Он как лидер провел супертренировку, и все соответствовали его отдаче. Хотя еще вчера они отыграли матч финала, — сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.