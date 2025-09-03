Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.29
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ротенберг выложил видео с бросками по воротам: «Пять из пяти! Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Именно этим я занимался в детстве, юности и продолжаю это делать сейчас»

"Пять из пяти! Выглядит просто, но за этим — тысячи часов работы.

Источник: Спортс"

Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Именно этим я занимался в детстве, юности и продолжаю это делать сейчас, ведь только ежедневный труд превращает бросок в автоматизм«, — написал член совета директоров московского “Динамо” Роман Ротенберг.