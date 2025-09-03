Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.29
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Алекс Коттон: «Российский хоккей очень похож на североамериканский. После Европы мне снова пришлось привыкать к этому стилю. Был приятно удивлен»

— Алекс, уже удалось адаптироваться к жизни в России?

Источник: Спортс"

— Честно говоря, да! Я уже четыре года живу за границей, вдали от дома, и вот опять в новой стране. Очень радушно встретили и приняли ребята, очень приветливый персонал — так что привык довольно быстро.

— Были моменты, которые удивили после переезда?

— Если говорить о хоккее, наверное, что меня по-настоящему удивило — так это то, что российский хоккей очень похож на североамериканский.

После Европы мне снова пришлось привыкать к этому стилю игры. Думаю, это единственное, чего я точно не ожидал и был приятно удивлен.

— Как отреагировала семья на переезд в Россию?

— Они поддерживают меня в каждом решении. Конечно, они немного переживали, когда я сказал, что хочу перейти в «Ладу» но сделали все, чтобы поддержать. Спасибо им за это, — сказал канадский защитник «Лады» Алекс Коттон.