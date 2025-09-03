Алекс Коттон: «Российский хоккей очень похож на североамериканский. После Европы мне снова пришлось привыкать к этому стилю. Был приятно удивлен»

— Честно говоря, да! Я уже четыре года живу за границей, вдали от дома, и вот опять в новой стране. Очень радушно встретили и приняли ребята, очень приветливый персонал — так что привык довольно быстро.
— Были моменты, которые удивили после переезда?
— Если говорить о хоккее, наверное, что меня по-настоящему удивило — так это то, что российский хоккей очень похож на североамериканский.
После Европы мне снова пришлось привыкать к этому стилю игры. Думаю, это единственное, чего я точно не ожидал и был приятно удивлен.
— Как отреагировала семья на переезд в Россию?
— Они поддерживают меня в каждом решении. Конечно, они немного переживали, когда я сказал, что хочу перейти в «Ладу» но сделали все, чтобы поддержать. Спасибо им за это, — сказал канадский защитник «Лады» Алекс Коттон.