Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
П1
1.90
X
4.29
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл»

Соглашение форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.

"Контракт Кирилла у меня в кармане (улыбается). Мне кажется, мыне так уж далеки от цели. Мне хочется верить, что когда Кирилл приедет и снова почувствует воодушевление и любовь города, думаю, мы будем двигаться в правильном направлении.

Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста, чем Кирилл.

Думаю, у нас с ним получится хороший разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого разговора. Думаю, после этого все пройдет быстро«, — сказал владелец “Миннесоты” Крэйг Липолд.