Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Он лучший игрок в мире и заслужил право решать этот вопрос так, как считает нужным. Верю, что Коннор сосредоточен на победе в “Ойлерс”

У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.

Ранее Коннор Макдэвид сообщил, что не намерен спешить с продлением контракта. При этом он отметил, что его цель — выигрывать в Эдмонтоне.

Стэн Боумэн выразил уверенность в ходе будущего переговорного процесса, признав при этом, что этот вопрос будет предметом обсуждения в НХЛ, пока не будет решен.

"К Коннору нужно относиться иначе, чем к кому-либо другому, потому что он отличается от всех остальных. Он лучший игрок в мире и, как следствие, заслужил право решать этот вопрос так, как считает нужным.

Я думаю, мы можем просто поддержать его в этом процессе. У меня нет причин сомневаться в том, что он сказал [на прошлой неделе]. Я верю ему на слово, что он сосредоточен на победе в Кубке Стэнли в «Эдмонтоне». Мы чувствуем то же самое.

Нужно просто стараться сохранять терпение. Это сложно для внешнего мира. Но для нас это нормально. Он всегда был человеком слова. Я доверяю ему. Он проходит свой собственный путь, и когда он будет готов, он будет готов. Это можно понять«, — сказал генеральный менеджер “Эдмонтона” Стэн Боумэн.