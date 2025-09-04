Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.29
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3−4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»

Последние два сезона форвард провел в «Сан-Хосе», ранее выступал за «Детройт», «Эдмонтон» и «Сент-Луис».

Источник: Спортс"

— На дворе сентябрь, вы до сих пор без команды. Есть ли какие-то новости?

— Пока никакой определенности. Предложения из НХЛ есть, но агент ведет переговоры по срокам и сумме контракта. Хочется верить, что все решится скоро.

— Значит, вариант с возвращением в КХЛ исключен?

— На данном этапе карьеры — да. Хочется еще три-четыре года поиграть на самом высоком уровне.

— Да и тут неплохо.

— Не говорю, что КХЛ слабее, но НХЛ есть НХЛ. Это мечта любого мальчишки. Мне кажется, я еще не сказал там своего последнего слова.

— В Омске до сих пор ждут вашего ответа, ведь «Авангард» делал очень серьезное предложение.

— Да, предложение было шикарное. «Авангарду» огромное спасибо. Но я сразу сказал руководству: жду НХЛ до последнего, это мой приоритет. На момент последнего разговора мы все обсудили.

— Появлялась информация, что было предложение только от «Лос-Анджелеса» и то с оговоркой: контракт подпишут, а потом выставят на драфт отказов.

— Такое не слышал. Было минимальное предложение — 750 тысяч долларов, односторонний контракт, речь про АХЛ не шла. Потом сумма выросла до 950, но с калифорнийскими налогами остается немного. Уступать сильно в деньгах не хочется, — сказал Костин.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.