Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3−4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»

— Такое не слышал. Было минимальное предложение — 750 тысяч долларов, односторонний контракт, речь про АХЛ не шла. Потом сумма выросла до 950, но с калифорнийскими налогами остается немного. Уступать сильно в деньгах не хочется, — сказал Костин.