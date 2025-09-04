«Северсталь» выиграла все матчи летом, Чебыкин и Бучельников — лучшие бомбардиры предсезонки

Лучшие по разности шайб — «Авангард» и «Автомобилист» (по +9), по средней результативности — «Авангард» (4 за игру), по средней пропускаемости — «Автомобилист» (1,33).
«Северсталь» и «Авангард» — единственные, кто не потерпел ни одного поражения в основное время в контрольных матчах.
«Торпедо» набрало меньше всех очков (2 в 6 играх), также у нижегородцев худший процент баллов (16,67%).
По средней результативности хуже всех выступили московское «Динамо» (1,5 гола за матч) и «Торпедо» (1,67).
Лучшими бомбардирами предсезонки стали Николай Чебыкин из «Северстали» (4+3) и Дмитрий Бучельников из ЦСКА (3+4).
Титул лучшего снайпера с Чебыкиным разделили еще трое — Семен Кошелев, Кайл Олсон (оба — «Адмирал») и Михаил Фисенко из «Ак Барса».
Лучшим ассистентом стал защитник казанского клуба Никита Лямкин — 6 голевых передач.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября в Ярославле матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».