Хоккей. КХЛ










Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Северсталь» выиграла все матчи летом, Чебыкин и Бучельников — лучшие бомбардиры предсезонки

По числу набранных очков лучшим стал «Ак Барс» — 11 в 7 играх.

Источник: Спортс"

Лучшие по разности шайб — «Авангард» и «Автомобилист» (по +9), по средней результативности — «Авангард» (4 за игру), по средней пропускаемости — «Автомобилист» (1,33).

«Северсталь» и «Авангард» — единственные, кто не потерпел ни одного поражения в основное время в контрольных матчах.

«Торпедо» набрало меньше всех очков (2 в 6 играх), также у нижегородцев худший процент баллов (16,67%).

По средней результативности хуже всех выступили московское «Динамо» (1,5 гола за матч) и «Торпедо» (1,67).

Лучшими бомбардирами предсезонки стали Николай Чебыкин из «Северстали» (4+3) и Дмитрий Бучельников из ЦСКА (3+4).

Титул лучшего снайпера с Чебыкиным разделили еще трое — Семен Кошелев, Кайл Олсон (оба — «Адмирал») и Михаил Фисенко из «Ак Барса».

Лучшим ассистентом стал защитник казанского клуба Никита Лямкин — 6 голевых передач.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября в Ярославле матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».