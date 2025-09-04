Карандин о «Сибири»: «Епанчинцеву не позавидуешь: опять нужна перестройка, нет должной подпитки со стороны молодежи. Легионеры пока не впечатляют»

— Требовательно отношусь к легионерам, они должны быть на голову выше местных игроков. И самое главное, что должны прочувствовать регион и город, в котором оказались и который им платит большие деньги. А в КХЛ иногда бывает, что иностранцев всем миром уговаривают поиграть, сдувают с них пылинки. Это касается и игроков, и тренеров.