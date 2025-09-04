Карандин о «Сибири»: «Епанчинцеву не позавидуешь: опять нужна перестройка, нет должной подпитки со стороны молодежи. Легионеры пока не впечатляют»

Те, кто воспитан на советском хоккее, никогда не был сторонником легионеров. Наш хоккей считался лучшим, когда в нем делали ставку на свою молодежь и вообще не знали, кто такие иностранцы. «Сибири» однозначно нужно идти этим курсом.
— Кого считаете лидерами команды?
— В трудные моменты прошлого сезона мне понравилось поведение Широкова, который не стал мириться с неудачами. Было видно влияние этого форварда на раздевалку, неслучайно тренерский штаб в роли капитана сделал ставку именно на Широкова. А ведь крепкий капитан — это половина успеха.
Еще один стержневой игрок «Сибири» — вратарь Красоткин. На мой взгляд, именно он после потери Костина — первый номер. Самое главное, чтобы ему не помешали травмы.
— В североамериканца Доминге не верите?
— Требовательно отношусь к легионерам, они должны быть на голову выше местных игроков. И самое главное, что должны прочувствовать регион и город, в котором оказались и который им платит большие деньги. А в КХЛ иногда бывает, что иностранцев всем миром уговаривают поиграть, сдувают с них пылинки. Это касается и игроков, и тренеров.
Мнения по Доминге у меня пока нет, как и по другим легионерам-новичкам. Но если новый вратарь будет играть на уровне Салака, то станет героем «Сибири».
— Ваш прогноз на сезон «Сибири»?
— Команда находится на этапе перестройки, нет должной подпитки со стороны молодежи. Пока легионеры «Сибири» не впечатляют, у кого-то в Новосибирске даже появилась ностальгия по ушедшим — Беку и Ко.
Но перед стартом сезона не вижу смысла ворчать. Новосибирск — особенный хоккейный город, здесь болельщики-идеалисты, которые всегда верят в лучшее, — сказал бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея.