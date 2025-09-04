Александр Легков: «Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. Александр среди любителей не затеряется в любом виде спорта, а в хоккее он — топ»

— Я считаю, что такие люди рождаются раз в 100 лет. Он одаренный, очень сильный и техничный.
Как мы говорим, что все лыжники — универсальные солдаты. Они могут на любительском уровне во всех видах спорта себя немножко показать.
Вот я думаю, что и Овечкин среди любителей не затеряется в любом виде спорта. Ну, а в хоккее он — топ. Он хорошо готов физически, а главное — быстро, в момент приходит в форму.
А в Турции мы отдыхаем, и он просто выполняет упражнения, причем делает все идеально.
— Какой ресурс вы видите у Овечкина? Сколько он еще может выступать в НХЛ?
— Это надо спросить у Саши, сколько он сам хочет выступать. Но смотрю на Овечкина со стороны — и считаю, что он может играть в НХЛ из года в год.
Ресурс у него огромный, и это видно по состоянию его организма, по игре и по тому, как он проводит время в спорте.
Вообще все зависит от головы. Нет ограничений, когда тебе исполнилось 40 или 42 года. Да, мы становимся все взрослее.
Но возраст — это только цифра в паспорте. Всегда можно совершенствоваться, быть лучше и через тренировки показывать высокий результат.
Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. У него для этого все есть. Желаю ему удачи. Пусть играет дальше, радуя страну и весь мир, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.