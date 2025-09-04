Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вениамин Королев о «Спартаке»: «До финала дойдем, если все захотим и будем выполнять тренерскую установку. Все соскучились по хоккею, ждем первую игру»

— Все соскучились по хоккею и сезону. Прошли полную подготовку, сейчас уже ждем первую игру.

Источник: Спортс"

— Насколько тяжело дались сборы? С баллонами команда бегала?

— Нет, у нас такого не было. Наши тренеры качественно подходят к сборам. Не сказать, что нагрузки были очень тяжелыми.

— Требования тренерского штаба к команде изменились по сравнению с прошлым сезоном? Увидим что-то новое в тактике команды?

— Нет, все требования те же самые. Ничего с прошлого сезона не изменилось.

— Чувствуете, что команде по силам преодолеть порог второго раунда?

— Конечно, вообще спокойно можем это делать. Да и до финала дойдем, если все захотим и будем выполнять тренерскую установку, — сказал защитник «Спартака» Вениамин Королев.