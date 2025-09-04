Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вячеслав Быков: «Трактор» будет одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. В Челябинске есть отличная школа, соответствующая инфраструктура, история и амбиции игроков"

В прошлом сезоне команда из Челябинска дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла «Локомотиву».

Источник: Спортс"

«Трактор» будет одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина, как это и было всегда раньше.

В Челябинске есть отличная школа, соответствующая инфраструктура, история и амбиции игроков", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.