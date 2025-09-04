Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды"

— «Сочи» хотел взять вратаря Щетилина из «Трактора», но не смог это сделать из-за «правила трех». Честно говоря, совсем не понимаю, зачем это правило нужно. Надо, чтобы было больше опций среди клубов, а мы наоборот ужимаемся.