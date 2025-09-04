Ричмонд
Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды"

Ранее появилась информация, что «Трактор» выставил голкипера на драфт отказов.

Источник: Спортс"

— «Сочи» хотел взять вратаря Щетилина из «Трактора», но не смог это сделать из-за «правила трех». Честно говоря, совсем не понимаю, зачем это правило нужно. Надо, чтобы было больше опций среди клубов, а мы наоборот ужимаемся.

Вот, например, в СКА поменялся тренер и он не видит ряд игроков в составе. А из-за этого правила хоккеистам сложно найти другие команды. Слава богу, что ввели исключение среди игроков НСА и тех, кто выставлен на драфт отказов.

— Так что Щетилина с драфта отказов сможет все-таки забрать «Сочи»?

— Да, надеемся, что сейчас «Сочи» возьмет его с драфта отказов, — сказал агент Александр Черных.

«Правило трех» ограничивает количество переходов из одной команды в другую до трех человек. В «Сочи» уже играют бывшие игроки системы «Трактора» Илья Николаев, Матвей Гуськов и Павел Рудович.