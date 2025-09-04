Кирилл Фастовский: «Хартли — большой специалист, его приход — положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня — это имиджевый плюс»

— Каждый тренер — отдельный мир. Конечно, без изменений не обойдется даже несмотря на то, что взгляды и подходы Никитина и Хартли во многом схожи.
Но то, что это очень мощный шаг «Локомотива» при уходе специалиста, который выиграл Кубок, здесь сомнений нет. Юрий Николаевич Яковлев просто молодчина.
— Каково влияние Хартли на КХЛ?
— Боб — очень большой специалист, и его приход — положительный момент для КХЛ.
И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня — это большой имиджевый плюс, — сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Напомним, в сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ будут работать 4 канадских тренера — Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).