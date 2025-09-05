Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для “Металлурга” Владимир — идеально подходящий под стиль Разина игрок»

— Почему «Авангард» отпустил такого сильного игрока, как Владимир Ткачев?
— Сильный игрок — это еще не все. Важно, что Ги Буше выстраивает определенную спортивную концепцию команды. По соотношению цены и уровня игрока, видимо, было принято решение с ним расстаться.
Потолок зарплат для «Авангарда» — критичный момент, поэтому приняли такое решение.
— Кроме финансовой стороны, чем еще Ткачев мог не подойти Буше?
— У Буше другой стиль хоккея. Я думаю, что Ткачеву было бы тяжело работать с Буше. Его требования для Ткачева не совсем приемлемы.
Мне кажется, что во всей этой истории выиграли все стороны: и игрок, и «Авангард», и «Металлург». Для магнитогорцев Ткачев — идеально подходящий под стиль Разина игрок, — сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.