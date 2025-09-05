Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для “Металлурга” Владимир — идеально подходящий под стиль Разина игрок»

Мне кажется, что во всей этой истории выиграли все стороны: и игрок, и «Авангард», и «Металлург». Для магнитогорцев Ткачев — идеально подходящий под стиль Разина игрок, — сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.