Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для “Металлурга” Владимир — идеально подходящий под стиль Разина игрок»

Игрок перешел в «Металлург».

Источник: Спортс"

— Почему «Авангард» отпустил такого сильного игрока, как Владимир Ткачев?

— Сильный игрок — это еще не все. Важно, что Ги Буше выстраивает определенную спортивную концепцию команды. По соотношению цены и уровня игрока, видимо, было принято решение с ним расстаться.

Потолок зарплат для «Авангарда» — критичный момент, поэтому приняли такое решение.

— Кроме финансовой стороны, чем еще Ткачев мог не подойти Буше?

— У Буше другой стиль хоккея. Я думаю, что Ткачеву было бы тяжело работать с Буше. Его требования для Ткачева не совсем приемлемы.

Мне кажется, что во всей этой истории выиграли все стороны: и игрок, и «Авангард», и «Металлург». Для магнитогорцев Ткачев — идеально подходящий под стиль Разина игрок, — сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.