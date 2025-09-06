Гру о требованиях к Ливо: «Нет задачи забить столько, сколько в прошлом сезоне. Он должен усердно работать, адаптироваться к системе “Трактора”

В прошлом сезоне канадец стал лучшим бомбардиром регулярки в составе «Салавата Юлаева», набрав 80 (49+31) очков в 62 матчах.
— Вопрос по Джошу Ливо. Как проходит его адаптация в команде? Насколько он соответствует вашим требованиям с учетом того, что его предсезонка прошла, мягко говоря, неровно?
— Джош — один из игроков нашей команды. У него нет задачи забить столько же голов, сколько в прошлом сезоне.
В первую очередь он должен усердно работать и адаптироваться к той системе игры, которая у нас есть, — сказал главный тренер «Трактора».