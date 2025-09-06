Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кравцов о Шабанове в НХЛ: «Минимум 50 очков наберет. Не все пока понимают, на что он способен»

В прошлом сезоне форварды дошли до финала Кубка Гагарина в составе «Трактора». 24-летний Шабанов перешел в «Айлендерс» в межсезонье. На его счету 67 (23+44) очка в 65 матчах прошлой регулярки.

Источник: Спортс"

— Скажи честно, у Шабанова получится в НХЛ?

— Минимум 50 очков наберет.

— Пятьдесят? Шабанов? С чего ты взял?

— Я знаю, как он относится к делу. Не все пока понимают, на что он способен, — сказал нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов.