Кравцов о Шабанове в НХЛ: «Минимум 50 очков наберет. Не все пока понимают, на что он способен»

— Скажи честно, у Шабанова получится в НХЛ?
— Минимум 50 очков наберет.
— Пятьдесят? Шабанов? С чего ты взял?
— Я знаю, как он относится к делу. Не все пока понимают, на что он способен, — сказал нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов.
В прошлом сезоне форварды дошли до финала Кубка Гагарина в составе «Трактора». 24-летний Шабанов перешел в «Айлендерс» в межсезонье. На его счету 67 (23+44) очка в 65 матчах прошлой регулярки.
— Скажи честно, у Шабанова получится в НХЛ?
— Минимум 50 очков наберет.
— Пятьдесят? Шабанов? С чего ты взял?
— Я знаю, как он относится к делу. Не все пока понимают, на что он способен, — сказал нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов.