«Нью-Джерси» пригласил Георгия Романова, Руни, Гленденинга и Шила на просмотр

Генменеджер «Девилс» Том Фицджеральд объявил о подписании просмотровых контрактов с нападающими Кевином Руни и Люком Гленденингом, а также с вратарями Георгием Романовым и Адамом Шилом.

Источник: Спортс"

25-летний Романов последние два сезона провел в системе «Сан-Хосе», выступая в НХЛ и АХЛ. В апреле 2024 года дебютировал в НХЛ и провел 10 матчей за «Шаркс», отражая 88,8% бросков при надежности 3,53. В 50 матчах АХЛ у него 90,4% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,12.

32-летний Руни в прошлом сезоне сыграл 70 матчей за «Калгари», набрав 10 (5+5) очков.

Гленденингу 36 лет. Нападающий провёл последние два сезона в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего на счету Люка 864 матча и 166 (83+83) очков в регулярном сезоне.

26-летний Шил провёл 14 матчей за фарм-клуб «Колорадо Эвеланш» в АХЛ в прошлом сезоне с коэффициентом надёжности 2,62.