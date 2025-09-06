Ричмонд
«Монреаль» обменял Прайса и пик в 5-м раунде драфта-2026 в «Сан-Хосе» на 22-летнего защитника Ларока

Кроме того, «Шаркс» получили пик в 5-м раунде драфта НХЛ 2026 года.

Источник: Спортс"

В качестве обмена в «Канадиенс» перешел 22-летний канадский защитник Гэннон Ларок.

Ранее генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что у клуба нет необходимости в обмене Прайса.

Сообщалось, что 38-летний голкипер, не играющий с 2022 года, может покинуть клуб 1 сентября, когда получит подписной бонус в размере 5,5 млн долларов. После выплаты ему будет положено только 2 млн долларов фактической зарплаты, из которых 60% покроет страховка.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) Прайса — 10,5 млн долларов в год. Предстоящий сезон — последний по действующему соглашению.