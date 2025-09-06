Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Дерек Райан завершил карьеру. Форвард не был задрафтован, дебютировал в НХЛ в 29 лет и провел 666 матчей с учетом плей-офф

38-летний экс-форвард «Каролины», «Калгари» и «Эдмонтона» объявил о завершении карьеры.

Источник: Спортс"

Райан не был задрафтован клубами НХЛ и дебютировал в лиге в возрасте 29 лет. Всего он провел в ней 10 сезонов. На его счету 606 матчей в регулярных чемпионатах и 209 (82+127) очков.

Также он провел 60 игр в плей-офф, где отметился 10 (3+7) баллами. В 2024 году он дошел с «Ойлерс» до финала Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне Райан провел за «нефтяников» 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (1+5) очков.

До НХЛ он выступал в канадской студенческой лиге, а также в Венгрии, Австрии и Швеции.

В сезоне-2014/15 он стал лучшим бомбардиром сезона и MVP шведской лиги в составе «Эребру», набрав 60 (15+45) очков в 55 играх в регулярном чемпионате.

В составе сборной США Райан принял участие в двух чемпионатах мира (2017, 2018 — бронзовая медаль).