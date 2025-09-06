Ричмонд
Глотов о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Нам нужно отшлифовать структуру игры. Буллиты надо исполнять лучше, это мастерство, а не лотерея»

Челябинцы уступили «Локомотиву» (1:2 Б) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Тяжело что-то сказать, найти слова, потому что в первой игре сезона совсем другие ощущения, чем в летних матчах. У нас был накал в матче. Не считаю, что “Трактор” сыграл плохо.

Чего ждали от «Локомотива», то и получили — очень активную игру. Соперник чуть-чуть изменился. Я думаю, мы должны лучше реализовывать моменты — их было не так много, как хотелось бы.

У нас долгий путь, нужно отшлифовать нашу структуру. Хорошо, что взяли одно очко, но недовольны этим. Буллиты нужно исполнять лучше, это мастерство, а не лотерея", — сказал форвард челябинского клуба.