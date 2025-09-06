Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что его следовало пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видно, не знает моего сына»

Люди не всегда принимают правильные решения. Нам приходится жить с их мнением, но мы не обязаны с ним соглашаться. Для таких ребят, как Лэйн, это может служить дополнительной мотивацией", — сказал Роб Хатсон в интервью Recrutes Habscast.