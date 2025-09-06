Ричмонд
Чехович о «Шанхае»: «Цель-минимум — выход в плей-офф. У нас собрался хороший коллектив. Много лидеров и игроков с очень высокими скиллами»

— Какие задачи у «Шанхайских драконов» на сезон?

Источник: Спортс"

— Цель-минимум — это выход в плей-офф.

— Как собираетесь этого добиваться с учетом того, в каком аврале собиралась команда?

— Я думаю, это не так важно, когда команду собирают. Главное, что у нас собрался хороший коллектив. Есть много лидеров и игроков с очень высокими скиллами [хоккейными навыками].

— Можно ли с нынешним составом выходить в плей-офф?

— По большинству игр, которые у нас были в предсезонку, мне кажется, что в нашей команде все линии, все звенья одинаковые по уровню. Так что сил достаточно, чтобы решать подобную задачу, — сказал форвард «Дрэгонс».