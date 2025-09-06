Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Главный арбитр КХЛ: «Просим от судей той высокой концентрации, которая была у них в плей-офф, чтобы выйти на новый уровень качества»

5 сентября в Москве прошла встреча Алексея Анисимова с судьями лиги перед стартом нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

"Традиционно собрались с судьями, поговорили, указали на методические ошибки на предсезонке, в том числе, по новым правилам. Просим от них той высокой концентрации, которая присутствовала у них в плей-офф, чтобы выйти на новый уровень качества судейства.

Особенно, мы сказали это ребятам, в которых верим, которые ещё не судили финал. Все в их руках, это главная мотивационная история — любой может при желании судить финал. Для этого есть все инструменты, и мы им поможем.

Что касается обновления правил, то мы довольны этой работой, по ходу предсезонки общались с клубами на эту тему. Пока в летних матчах было не так много моментов, где нужно было применять новые правила, но на данном этапе все справились", — сказал Анисимов.