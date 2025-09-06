Морозов о Радулове: «Хартли найдет “ключик” к Александру — это будет один из интереснейших тандемов. Если есть “химия” между тренером и лидером, это идет только на пользу»

— Александр Радулов — казалось, что некоторое время тренерам, которые с ним работали, как будто нужно было искать к нему подход. Но последние сезоны показали, что он — командный игрок. Это даже где-то упрощает работу тренерам, потому что Радулов понимает свои задачи и то, кем он может стать в раздевалке и на льду.