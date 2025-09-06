Ричмонд
Морозов о Радулове: «Хартли найдет “ключик” к Александру — это будет один из интереснейших тандемов. Если есть “химия” между тренером и лидером, это идет только на пользу»

39-летний форвард «Локомотива» стал 6-кратным обладателем Кубка Открытия после победы «Локомотива» над «Трактором» (2:1 Б).

— Александр Радулов — казалось, что некоторое время тренерам, которые с ним работали, как будто нужно было искать к нему подход. Но последние сезоны показали, что он — командный игрок. Это даже где-то упрощает работу тренерам, потому что Радулов понимает свои задачи и то, кем он может стать в раздевалке и на льду.

— Мы это видели — если есть «химия» между тренером и лидером команды, то это идет только на пользу. Александр полностью выкладывается в каждом моменте, ради команды и ради победы делает все возможное. Думаю, Боб Хартли — опытный тренер, проходил это, работал с такими игроками. И он найдет «ключик» к Александру — это будет один из интереснейших тандемов, за которым мы будем следить.

— Такая перестройка Радулова — это возрастное?

— Александр сделал большую карьеру, набрался опыта. По меркам нашей лиги это уже возрастной игрок, поэтому он знает, как вести себя в той или иной ситуации, как преподносить себя тренеру и как помогать команде, — сказал президент КХЛ.

Открытие сезона КХЛ — в деталях: Радулов ругался, Хартли суетился, фанаты «Локо» благодарили Никитина.