Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Кравцов о мнении, что система Фута в «Ванкувере» ему не подходит: «Когда в “Трактор” пришел Гру, тоже говорили, что будет тяжело. Но все получилось: выполнял его требования и получ

В межсезонье в «Кэнакс» сменился главный тренер — вместо ушедшего в «Филадельфию» Рика Токкета команду возглавил Адам Фут.

Источник: Спортс"

— Эксперты говорят, что нынешний тренер «Ванкувера» и вся система клуба не очень подходят твоему стилю — более креативному, нестандартному. Не боишься, что тут возникнут трудности?

— Когда пришел Бен (Бенуа Гру в «Трактор» — Спортс), тоже говорили, что будет тяжело. В голове были мысли: североамериканский тренер, будет трудно.

Но все получилось: выполнял его требования, и на льду у меня шло, я получал удовольствие. Так что не знаю, какие трудности ждут сейчас, но к ним готов, — сказал форвард, подписавший двусторонний контракт с канадским клубом в межсезонье.

Кравцов о слухах про конфликт с Гру: «Полная ерунда. Знаю, кто это запустил, написал ему: “Как можно говорить то, чего нет?” Оказалось, “кто-то где-то сказал”.