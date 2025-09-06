Кравцов о мнении, что система Фута в «Ванкувере» ему не подходит: «Когда в “Трактор” пришел Гру, тоже говорили, что будет тяжело. Но все получилось: выполнял его требования и получ

— Эксперты говорят, что нынешний тренер «Ванкувера» и вся система клуба не очень подходят твоему стилю — более креативному, нестандартному. Не боишься, что тут возникнут трудности?
— Когда пришел Бен (Бенуа Гру в «Трактор» — Спортс), тоже говорили, что будет тяжело. В голове были мысли: североамериканский тренер, будет трудно.
Но все получилось: выполнял его требования, и на льду у меня шло, я получал удовольствие. Так что не знаю, какие трудности ждут сейчас, но к ним готов, — сказал форвард, подписавший двусторонний контракт с канадским клубом в межсезонье.
Кравцов о слухах про конфликт с Гру: «Полная ерунда. Знаю, кто это запустил, написал ему: “Как можно говорить то, чего нет?” Оказалось, “кто-то где-то сказал”.