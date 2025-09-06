Дубль Хобяна принес «Динамо-Шиннику» победу в первом матче сезона МХЛ

В сезоне-25/26 представители Бобруйска впервые выступают в элитном «Золотом» дивизионе Западной конференции. Подопечные Евгения Летова открыли регулярку на домашнем льду матчем против «Тайфуна» из Владивостока. Стартовую треть хозяева проиграли со счетом 0:1, во втором периоде Дмитрий Хобян сравнял цифры, а в середине заключительного отрезка нападающий оформил дубль — 2:1.