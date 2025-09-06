Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Дубль Хобяна принес «Динамо-Шиннику» победу в первом матче сезона МХЛ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» с победы стартовали в новом регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сезоне-25/26 представители Бобруйска впервые выступают в элитном «Золотом» дивизионе Западной конференции. Подопечные Евгения Летова открыли регулярку на домашнем льду матчем против «Тайфуна» из Владивостока. Стартовую треть хозяева проиграли со счетом 0:1, во втором периоде Дмитрий Хобян сравнял цифры, а в середине заключительного отрезка нападающий оформил дубль — 2:1.

Спустя три минуты гости отыгрались, но практически тут же Олег Хомченко вернул «Динамо-Шиннику» лидерство, а в самой концовке точные броски нанесли Егор Карабань и Андрей Кравчук. Финальный счет — 5:2. Следующий поединок бобруйчане проведут 9 сентября дома с «Сахалинскими Акулами».