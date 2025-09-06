Слепышев о 2:6 от ЦСКА: «Предсезонка у “Динамо” была трудная. Хотели избежать этого, но пока тяжело приходится. Почерк Никитина знаем, они молодцы»

— Надо разобраться. Неправильные решения привели к ошибкам, и сразу последовала реализация от соперника.
— Перед стартом сезона вы получили нашивку ассистента, есть ли дополнительное волнение от этого?
— Нет волнения. Ребята выбрали на голосовании, спасибо им за доверие. Теперь нужно оправдывать.
— Почему «Динамо» второй год подряд тяжело входит в сезон?
— Мы разговаривали и внутри коллектива, и с тренерским штабом. Предсезонка была достаточно тяжелая. Ожидали этого, но хотели избежать. Пока тяжело приходится.
— Вы здорово выступали в ЦСКА, уже вытравили из себя армейское прошлое?
— Понятно, что эмоции остаются, я шесть лет провел в ЦСКА, но сейчас уже второй год играю в «Динамо», поэтому уже меньше ощущается.
— А что скажете по игре ЦСКА?
— В том году была одна команда, сейчас [главный тренер Игорь] Никитин вернулся. Знаем его почерк, знаем, чего ожидать. Они молодцы, — сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев.