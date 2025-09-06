Ричмонд
Ларионов о замене Иванова после 6 шайб от «Шанхая»: «Не узнаешь силу вратаря, пока не дашь пройти через сложности. Мы в СКА осознанно пошли на то, чтобы у нас были российские голкиперы»

СКА проиграл китайскому клубу со счетом 4:7 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер армейцев Игорь Ларионов заменил 21-летнего вратаря Иванова в конце второго периода после 6 пропущенных шайб.

Источник: Спортс"

— Замена Сергея Иванова — это больше психологический момент? Или где-то недовольны его игрой?

— Ты не узнаешь силу и надежность вратаря, пока ты не дашь ему пройти через сложные моменты. Поэтому нет смысла менять после двух-трех голов.

Ты хочешь понять, как вратарь будет реагировать на тот или иной момент, как он будет держаться в игре, как он будет бороться внутри себя, потому что это сложная позиция. Тем более молодой парень, вышел на первый матч сезона.

Это часть процесса, мы осознанно пошли на то, чтобы у нас были российские вратари. Показывать пальцем на того или иного игрока, особенно вратаря, мы никогда не будем.

Я знаю, что этот парень сильный, он найдет в себе силы все как можно быстрее забыть, так же как и нам нужно забыть этот матч. Оставить все хорошее, плохое забыть и готовиться к следующей игре, — сказал Игорь Ларионов.