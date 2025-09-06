Галлан про 3 гола «Шанхая» против СКА за 83 секунды: «Не магия, просто реализовали моменты. Будем придерживаться стиля, похожего на НХЛ»

— Три гола за 83 секунды во втором периоде — это был результат ваших слов или просто совпадение?
— Хотел бы сказать, что это моя магия, но нет. Просто реализовали моменты. Все.
— В раздевалке вашей команды висит девиз «Никаких оправданий». Чья это идея?
— Это наша общая установка с первого дня. Мы начали тренировочные сборы позже, чем остальные. Игроки и тренеры приехали позже. Но это не оправдание. Мы говорили об этом с первого дня — мы должны приходить на арену и выкладываться на сто процентов.
— Сегодня вы полностью превзошли соперника по силовой борьбе. Будете весь сезон играть в таком стиле?
— Мы будем придерживаться нашего стиля, похожего на НХЛ. Конечно, нужно улучшить игру в обороне — сегодня там были недочеты. Но в атаке и нейтральной зоне выглядели хорошо.
— Каково было догонять по ходу игры?
— Я всегда говорю: главное — не кто забивает первый, а кто забивает последний. Да, первый гол добавляет энергии, эмоций, но важнее, кто выигрывает матч. Мы не меняли свою установку на игру из-за того, что приходилось догонять, и в конечном итоге добились результата, — сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.